Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda İ.Y, E.İ, N.T, V.Ç. ve A.K. gözaltına alındı.
Zanlılara ait adreslerde 5 bin 200 uyuşturucu hap, 170 gram toz esrar, 80 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:51 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika