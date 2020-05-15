Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda R.Ö, G.Ç, S.L, A.B, D.A. ve C.K. gözaltına alındı.

Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 180 gram toz esrar, 155 gram metamfetamin ve bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.