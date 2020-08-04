BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 7 KİLO 250 GRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde yaptığı çalışmalarda 7 kilo 250 gram bonzai ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli yerlerinde uygulama yaptı. Yaklaşık 200 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 110 kişi sorgulandı. Narkotik köpekleri Rona ve Galya'nın da katıldığı uygulamada ekipler, ev ve araçlarda yaptığı aramalarda 7 kilo 250 gram bonzai ele geçirirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.