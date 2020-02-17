Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 160 gram kokain, 140 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve tablet ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.A, R.T, T.Ü, C.T, F.M, S.Y, S.G. ve T.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. E.K. ve H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.