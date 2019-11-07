Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

F.O, Ş.A, B.Ç, G.A, Y.T, S.Ö,

E.Y, C.Y. ve A.Z'nin gözaltına alındığı operasyonda, zanlıların ev ve araçlarında 315 gram sentetik uyuşturucu, 15 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.