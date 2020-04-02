Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
6 saat önce
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi.
Zanlının evi ve otomobilinde yapılan aramalarda 860 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
F.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:58 Kaynak: AA
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