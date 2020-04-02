Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Zanlının evi ve otomobilinde yapılan aramalarda 860 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi.

Bursa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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