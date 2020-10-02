Ekipler, bir süre izledikleri şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıya ait araçta, 31 kilo 540 gram sentetik kannabinoid bulundu.

Bursa 'da bir şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 31 kilo 540 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

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