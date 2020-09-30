Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.
Aramalarda 2 bin uyuşturucu hap, 120 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.Y, Z.N. ve Ş.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:25 - Kaynak: AA
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