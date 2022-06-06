Araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, kama ve kurusıkı tabanca, hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen, Bursa ve Yalova'dan geldikleri tespit edilen araçlardaki A.K, H.A, B.A, S.A, E.K. ile Orhangazi ilçesinde T.K, A.S. ve M.T. yakalandı.

Kaynak: AA

Orhangazi, Yalova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı - Son Dakika

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