Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı

06.06.2022 23:27
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli araçlara yönelik operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen, Bursa ve Yalova'dan geldikleri tespit edilen araçlardaki A.K, H.A, B.A, S.A, E.K. ile Orhangazi ilçesinde T.K, A.S. ve M.T. yakalandı.

Araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, kama ve kurusıkı tabanca, hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılıktan serbest bırakıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Kaynak: AA

Orhangazi, Yalova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı - Son Dakika

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