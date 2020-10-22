Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından Yenişehir ilçesi genelinde uyuşturucu madde satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yenişehir'de son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, satışa hazır halde çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yapılan tahkikatta, uyuşturucu maddeleri satan şüpheliler B.G. (23), Ş.B. (42) ve V.Ö. (27) yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen B.G. ve Ş.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, V.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.