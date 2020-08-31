Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, farklı illerden Bursa'ya getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun satışı ve dağıtımının yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler D.G, A.V, E.A. ve 18 yaşındaki küçük bir kişi gözaltına alındı.

Zanlıların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 15 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, paketlenmiş bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin, dedektör köpeklerin koku almaması için valize koydukları uyuşturucuların üzerine kahve döktükleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.G, A.V. ve E.A. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 08:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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