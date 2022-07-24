Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

24.07.2022 23:29
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

2 gün süren operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen, A.E (23), S.S. (21) ile E.E'nin (25) evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 59 uyuşturucu hap, 15 bin lira nakit para ve hassas teraziler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

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Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı Faciaya ramak kaldı Faciaya ramak kaldı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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