Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Osmangazi ve Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 aydır takibe aldıkları şüpheliler K.S, O.F.S, A.C. K.O. ve R.Y'ye ait ikametlere eş zamanlı baskın düzenledi.

Zanlıların ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 117 gram metamfetamin ve bir miktar kubar esrar ile bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen K.O, K.S, O.F.S. ve A.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.