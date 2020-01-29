Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, System.String[]

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.A, N.D, T.P. ve O.A. gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ve N.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, T.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli O.A'nın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Uyuşturucu Ticareti, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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