Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Şüpheli O.A'nın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ve N.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, T.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda A.A, N.D, T.P. ve O.A. gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bursa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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