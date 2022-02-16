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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

16.02.2022 20:01
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattıkları ihbar edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.

Zanlıların ilçe merkezindeki adreslerine baskın yapan ekipler, çeşitli miktarlarda satışa hazır uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ö. ve E.B, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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