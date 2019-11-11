Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu satıcılarına bin polisle şafak operasyonu
Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu satıcılarına bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına bin polisle şafak operasyonu

6 saat önce

BURSA'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında bin polisin katılımıyla çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenlendi.

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına bin polisle şafak operasyonu, System.String[]
BURSA'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında bin polisin katılımıyla çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat timlerinin açılmayan kapıları kırarak girdiği evlerde, narkotik polisi evleri didik didik aradı. Sabahın ilk ışıklarında başlatılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ırken, operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, cumhuriyet savcılığından alınan izin ile 10 mahallede, 50 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Emniyet, Narkotik Şube'nin yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şubesi'nden 1000 polis, bu sabah tesbit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Özel Harekat Ekipleri, otomatik silahlar ile bölgede geniş güvenlik önlemi alarak, koçbaşı ile evlerin kapılarını kırdı. Evlere baskın düzenleyen ekipler, şüpheli kişileri yere yatırarak kelepçeledi. Narkotik köpeği 'Galya'nın da kullanıldığı aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sabahın ilk ışıklarında başlatılan operasyonda çok sayıda şüphelin gözaltına alındı. Operasyon da drone da kullanıldı.


- Bursa
Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:10 Kaynak: DHA
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