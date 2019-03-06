Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Operasyonu: 4 Tutuklama

Bursa'da Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Operasyonu: 4 Tutuklama

1 saat önce

BURSA'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 17 kişi, narkotik ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Bursa'da Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Operasyonu: 4 Tutuklama, System.String[]
BURSA'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 17 kişi, narkotik ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine çok sayıda şüpheliyi takibe aldı. Uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere narkotik ekipleri şafak operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 17 kişiden  S.A., Y.O., H.K., H.Y. ve K.T.'nin üzerlerinde ve araçlarında yapılan arama sonucunda 121 gram metamfetamin, 110 gram sentetik kannabinoid ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken Y.O., H.R., H.Y. ve K.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.A. hakkındaki savcılık sorgulaması ise sürüyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:52 Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Bursa, Güncel
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