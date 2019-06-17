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Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

1 saat önce

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince, İnegöl ilçesinde bazı adreslere düzenlenen şafak operasyonunda 52 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu, System.String[]
Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince, İnegöl ilçesinde bazı adreslere düzenlenen şafak operasyonunda 52 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polis tarafından şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 52 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:43 Kaynak: AA
İnegöl, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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