Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle şafak operasyonu (2) - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle şafak operasyonu (2)
20.10.2020 14:33
11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIBursa'da bu sabah 600 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bursa'da bu sabah 600 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 370 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 30 gram bonzai, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 9 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 4 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 20 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Semih ŞAHİN/BURSA,
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