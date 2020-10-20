Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle şafak operasyonu (2) - Son Dakika

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da bu sabah 600 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 370 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 30 gram bonzai, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 9 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 4 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 20 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Semih ŞAHİN/BURSA,