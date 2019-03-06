Bursa'da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon
15 dakika önce
Bursa'da düzenlenen operasyonda 30 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa
'da düzenlenen operasyonda 30 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipler, Ç.A, K.U, T.M.A ve A.U'nun bir otomobille Bursa'ya gelerek kent genelinde uyuşturucu satacağı bilgisini aldı.
Ekipler, düzenlenen operasyonla Karacabey-Bursa kara yolunda otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüphelilerden K.U'nun "Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan arandığı tespit edildi.
Ç.A, K.U, T.M.A ve A.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:50 Kaynak: AA
Çete Lideri Sevgilisini Bile Dolandırmış
Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor
Eğlence Mekanlarında Çalışan Yabancı Uyruklu 20 Kadın Gözaltına Alındı
ABD'den Bir Türkiye Açıklaması Daha: S-400 Konusunda Uyarmıştık