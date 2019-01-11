Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Satıcısı 3 Kişi Tutuklandı

Bursa'da Uyuşturucu Satıcısı 3 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

BURSA'nın Karacabey ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bursa'da Uyuşturucu Satıcısı 3 Kişi Tutuklandı, System.String[]
BURSA'nın Karacabey ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Karacabey ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik 2 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 141 gram esrar, 15 adet uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, N.T.(62), E.Ö.(54), A.Y. (38) ve Ö.K. (53) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden N.T., A.Y. ve Ö.K. tutuklandı, E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:27 Kaynak: DHA

Karacabey, Bursa, 3. Sayfa
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