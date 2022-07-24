Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

24.07.2022 23:22
Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekipleri yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekipleri yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İlk operasyon Cumartesi günü yapıldı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan operasyonda A.E. (23) ve S.S. (21) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 55 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, daha sonra yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esrar ve hap ele geçirildi

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri aynı gün akşam saatlerinde bir başka operasyona daha imza attı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan operasyon sonucu E.E. (25) isimli şahıs yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan arama sonucu 250 gram esrar maddesi, 59 adet uyuşturucu hap, 15.000 TL para ve hassas teraziler ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan E.E. sevk edildiği mahkeme tarafından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
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