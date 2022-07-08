Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli ile polise mukavemette bulunan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli ile polise mukavemette bulunan 4 kişi yakalandı

08.07.2022 17:12
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli ile polise mukavemette bulunan 4 kişi yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, uyuşturucu hap ticareti yapıldığı sırada yakalanan iki şüpheli ile aynı olayda polise mukavemette bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, uyuşturucu hap ticareti yapıldığı sırada yakalanan iki şüpheli ile aynı olayda polise mukavemette bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin Hacivat Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilin içine bir şeyler attığını fark etti.

Bundan şüphelenen ekipler, paketi atan İ.Ç'yi ve araçta bulunan H.A'yı gözaltına aldı. Bu sırada olay yerine gelen İ.Ç'nin yakınları E.Ç, Y.Ç, G.Ç. ve O.Ç. polis ekiplerine mukavemette bulundu.

Bu kişilerin direnmesi üzerine havaya uyarı ateşi açan polis ekipleri, E.Ç, Y.Ç, G.Ç. ve O.Ç'yi de gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada 3 yeşil reçeteli uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüphelilerden İ.Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmaktan, H.A. uyuşturucu madde kullanmaktan, E.Ç, Y.Ç, G.Ç. ve O.Ç. ise görevli memura mukavemet suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli ile polise mukavemette bulunan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli ile polise mukavemette bulunan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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