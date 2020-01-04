Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 401 uyuşturucu hap, 45 gram sentetik uyuşturucu ve satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.A. tutuklandı, G.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

R.C.Ö. ve Ş.T'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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