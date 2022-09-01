Şüphelilerin üst ve çantadaki aramalarda, 306 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 80 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da durdurulan taksideki 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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