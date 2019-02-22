Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Ticaretine 1 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Ticaretine 1 Gözaltı

8 dakika önce

BURSA'nın Gürsu ilçesinde Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 50 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Uyuşturucu Ticaretine 1 Gözaltı, System.String[]
BURSA'nın Gürsu ilçesinde Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 50 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ederek takibe aldığı şüpheliyi dün Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 50 gram metamfetamin maddesi bulundu. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:02 Kaynak: DHA

Jandarma, Gürsu, Bursa, Güncel
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