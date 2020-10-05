Bursa'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama - Son Dakika

BURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen V.K. ve S.K., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen V.K. mahkemece tutuklanırken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi günü uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen V.K. ile S.K.'ye ait eve baskın düzenledi. Narkotik köpeğinin de katıldığı baskında, evde yapılan aramalarda 6 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan V.K. ile S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden V.K. çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.