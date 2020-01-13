Bursa'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı

6 saat önce

BURSA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı, System.String[]

BURSA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 820 gram metamfetamin, 75 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar ve ecstasy tablet,  2 adet hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D., Ö.S., H.Y. ve Ç.K. tutuklanırken S.P., S.D. ve B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden M.G., K.Ö., S.T.A. ve Ö.F.S. hakkında ise adli soruşturma devam ediyor.


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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
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