Bursa'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı

6 saat önce

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltıBursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 820 gram metamfetamin, 75 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar ve ecstasy tablet, 2 adet hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D., Ö.S., H.Y. ve Ç.K. tutuklanırken S.P., S.D. ve B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden M.G., K.Ö., S.T.A. ve Ö.F.S. hakkında ise adli soruşturma devam ediyor.

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 gün "param yok, bana ekmek verin" dedi, 3. gün sadaka kutusunu çaldı
Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var İranlı muhalif liderin oğlu, gösteriler nedeniyle gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
01:40 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
01:40 Kamu kurumundan hırsızlık yapan şüphelilerin kovalamacası kazayla bitti - Son Dakika
01:28 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan belediye başkanları ile buluştu - Son Dakika
01:16 Spor trabzonspor, denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
01:16 Manisa tır'lar çarpıştı, ulaşım 2 saat kontrollü olarak sağlandı - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 01:45:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]