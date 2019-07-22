Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
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Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

1 saat önce

BURSA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama, System.String[]
BURSA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı. Uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi hakkında ise 'uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında belirli bölgelerde oluşturulan kontrol noktalarından birinde ekipler, şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu. Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde uyuşturucu maddeleri H.Ö., M.A., M.K., U.G., M.A.'dan aldıklarını söyledi. Bunun üzerine, adresleri belirlenen 5 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 115 gram metamfetamin, çok sayıda 'ecstasy' uyuşturucu hap, hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Ö. ve M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K., U.G. ve M.A.'nın ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Üzerlerinden uyuşturucu çıkan 3 kişi hakkında ise 'uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:06 Kaynak: DHA
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