Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Son Dakika

Bursa'da, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün gece operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplamda 1 kilo 300 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar kokain ve bonzai, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 2 bin lira ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden M.G. ve T.C., 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.B., F.F., T.Ö. ve S.T. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.