DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheli, ifadelerinde uyuşturucuyu Mustafa K. ile Ahmet K.'den söyledi. 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucuyu sattıkları ileri sürülen Mustafa K. ve Ahmet K., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geçen pazar günü Selamet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Ekipler, otomobildeki 3 kişinin üzerinde ve otomobilinde yaptıkları aramalarda 21 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Otomobildeki Mehmet O., Hüseyin Y. ve Özcan A., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 3 şüpheli emniyette verdiği ifadede, uyuşturucuyu Mustafa K. ile Ahmet K.'den aldıklarını anlattı. Harekete geçen ekipler, dün sabah saatlerinde evlerine düzenlenen baskınla Mustafa K. ile Ahmet K.'yi de gözaltına aldı. Mustafa K. ile Ahmet K.'nin evlerinde yapılan aramalarda ise 124 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 lira ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Mehmet O., Hüseyin Y. ve Özcan A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Mustafa K. ile Ahmet K. ise dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen iki kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.