Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

6 saat önce

BURSA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama, System.String[]

BURSA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçen cumartesi akşamı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş 735 gram metamfetamin, bir miktar sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 8 bin TL, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., Ö.Ç. ve İ.H.T., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kandil'de 9 terörist etkisiz hale getirildi
SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar: Türkiye bu alanda dünyanın en iyilerinden Fuhuş operasyonunda, oyuncak ayının içinden binlerce lira ve tabanca çıkarıldı İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 18:25:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]