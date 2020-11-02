Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.O'nun yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
Şüphelinin üst aramasında, evinde ve aracında 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu, satışa hazır paketlenmiş 70 gram kokain, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.O, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
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