Bursa'da üzerine plastik enjeksiyon makinesi devrilen işçi öldü - Son Dakika

Bursa 'da otomotiv yan sanayi atölyesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz

"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum

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Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!