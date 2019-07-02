Son Dakika Haberleri: Bursa'da üzerine televizyon devrilen çocuk öldü
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Bursa'da üzerine televizyon devrilen çocuk öldü

37 dakika önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde üzerine televizyon devrilen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bursa'da üzerine televizyon devrilen çocuk öldü, System.String[]
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde üzerine televizyon devrilen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çınarönü Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan Miraç Toprak'ın üzerine sehpada bulunan televizyon devrildi.
Yaralanan çocuk, ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Miraç Toprak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:53 Kaynak: AA
Yıldırım, Bursa, Güncel
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