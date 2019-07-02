Bursa'da üzerine televizyon devrilen çocuk öldü
37 dakika önce
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde üzerine televizyon devrilen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:53 Kaynak: AA
'nın merkez Yıldırım
ilçesinde üzerine televizyon devrilen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çınarönü Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan Miraç Toprak'ın üzerine sehpada bulunan televizyon devrildi.
Yaralanan çocuk, ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Miraç Toprak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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