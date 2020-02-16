Bursa'da uzman çavuşa bıçaklı saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da uzman çavuşa bıçaklı saldırı - Son Dakika

Bursa'da uzman çavuşa bıçaklı saldırı

7 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bir uzman çavuş yaralandı.

Bursa'da uzman çavuşa bıçaklı saldırı, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bir uzman çavuş yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde meydana gelen olayda Müslüm Ç. isimli Askeri Veteriner Okulu'nda görev yapan uzman çavuş, tanımadığı 4 kişinin saldırısına uğradı. Sivil kıyafeti ile çarşıdan evine dönen Müslüm Ç., saldırganlara asker olduğunu söylemesine rağmen zanlılardan birisi cebinden çıkarttığı bıçakla bel kısmından yaralandı. Olaya çok sayıda polis ekibi müdahale ederken, yaralı uzman çavuş 112 acil ambulansında yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis, zanlıların yakalanması için tahkikat başlattı. - BURSA

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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