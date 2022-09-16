Bursa 'da anne Sema D., 4 aylık bebeği Amine'yi emzirip beşiğine yatırdı. Bir süre sonra bebeğinin hareketsiz yattığını gören anne, 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, soluk borusuna kaçan süt nedeniyle nefessiz kalan bebeğe kalp masajı yaptı.

Kaynak: İHA

Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da vahim olay! Genzine anne sütü kaçan 4 aylık bebek ölünce ailesi sinir krizi geçirdi - Son Dakika

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