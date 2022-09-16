Bursa'da vahim olay! Genzine anne sütü kaçan 4 aylık bebek ölünce ailesi sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Bursa'da vahim olay! Genzine anne sütü kaçan 4 aylık bebek ölünce ailesi sinir krizi geçirdi

16.09.2022 15:34

İnegöl ilçesinde genzine anne sütü kaçan 4 aylık bebek yaşamını yitirdi. Acı haberle yıkılan anne ile babanın sinir krizi geçirdiği görüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da anne Sema D., 4 aylık bebeği Amine'yi emzirip beşiğine yatırdı. Bir süre sonra bebeğinin hareketsiz yattığını gören anne, 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, soluk borusuna kaçan süt nedeniyle nefessiz kalan bebeğe kalp masajı yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansa alınan bebek, kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. 1 saat süren müdahaleye rağmen bebek hayatını kaybetti. Acı haberle anne ve baba sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da vahim olay! Genzine anne sütü kaçan 4 aylık bebek ölünce ailesi sinir krizi geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da vahim olay! Genzine anne sütü kaçan 4 aylık bebek ölünce ailesi sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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