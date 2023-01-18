Olay, 13 Ocak tarihinde Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A. isimli şahıs, sokakta dolaşmakta olan köpeği elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Köpeğin sokağın sonunda durduğunu gören cani, yere eğilerek elindeki tüfekle köpeğe ateş etti. Yaralanan hayvan can havliyle olay yerinden kaçsa da kısa süre içinde öldü.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle sokak köpeğini acımasızca katletti. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da vahşet: Av tüfeği ile köpeği öldürdü - Son Dakika

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