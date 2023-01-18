Bursa'da vahşet: Av tüfeği ile köpeği öldürdü - Son Dakika
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Bursa'da vahşet: Av tüfeği ile köpeği öldürdü

18.01.2023 23:03
Bursa'da vahşet: Av tüfeği ile köpeği öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle sokak köpeğini acımasızca katletti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle sokak köpeğini acımasızca katletti. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 13 Ocak tarihinde Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A. isimli şahıs, sokakta dolaşmakta olan köpeği elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Köpeğin sokağın sonunda durduğunu gören cani, yere eğilerek elindeki tüfekle köpeğe ateş etti. Yaralanan hayvan can havliyle olay yerinden kaçsa da kısa süre içinde öldü.

O.A. isimli caninin köpeği vurduğu anlar sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, jandarma ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da vahşet: Av tüfeği ile köpeği öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da vahşet: Av tüfeği ile köpeği öldürdü - Son Dakika
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