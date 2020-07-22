Bursa'da vaka artışına rağmen maske ve sosyal mesafe yine unutuldu - Son Dakika

Bursa'da vaka artışına rağmen maske ve sosyal mesafe yine unutuldu

BURSA'da, koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen, kent merkezinde çok sayıda kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

BURSA'da, koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen, kent merkezinde çok sayıda kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlara, "Dönem dönem rakamlarımız yükseliyor, cemiyet ve organizasyonlarda mutlaka maskelerimizi takalım' uyarısında bulundu.

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte maske takma zorunluluğu getirdi. Sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde de sık sık uyarılarda bulundu. Ancak, hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkmasının ardından Kent ve Fomara Meydanı, Heykel ve Atatürk Caddesi'yle birlikte şehrin birçok noktasında vatandaşların çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde, maske takmayanlara 900 TL para cezası uygulandı.

'YOĞUNLUKTA BİR SONRAKİ OTOBÜS VEYA METROYU BEKLEYELİM'Artan vaka artışlarıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "1 Haziran tarihinden itibaren yeni normal dediğimiz bir sürece başladık. Biz yaklaşık 8-10 Haziran tarihlerine kadar hep Türkiye ortalamalarının altında ve gerçekten rakamlar itibarıyla örnek şehirlerden bir tanesiydik. Tabi yeni normal dediğimiz süreç aslında piyasanın da normalleşmesi için, ekonominin eski çarklarında devam edebilmesi adına atılmış bir hamleydi. Ben öncelikle çok kıymetli hemşerilerimize şu çağrıda bulunmak istiyorum. Düğün organizasyonları, asker uğurlamaları, toplu görüşmeler veya ailelerin, akrabaların dostların bir araya gelişleri, alışveriş merkezleri, çarşı ve pazar yerleri gibi toplu hareket edilen yerler çok ama çok önemlidir. Beraberinde tabi ki toplu taşıma. Ben buradan Bursalı hemşerilerimize şu çağrıda bulunmak istiyorum. Dönem dönem rakamlarımız yükseliyor ve bu yükselmeler neticesinde de Sağlık Bakanımız maalesef, şehrimizin de içinde olduğu bazı şehirleri örnek vererek bazı uygulamalardan vazgeçilmesi noktasında çağrılarda bulunuyor. Toplu taşımada 3,5 dakika sonra bir sonraki metro geliyor. 5 dakika sonra bir sonraki otobüs geliyor. Ne olursunuz özel dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik konusu çok ama çok önemlidir. Hemşerilerimizden bu konuda özel bir duyarlılık beklediğimi ifade etmek istiyorum" dedi.AKTAŞ, NÜFUSUN YOĞUN OLDUĞU İLÇELERE DİKKATİ ÇEKTİSosyal mesafe ve maske kuralıyla birlikte temas sonrası yapılacak temizliğin de önemli olduğunu söyleyen Aktaş, "İstiyoruz ki, hayat normal devam etsin, düğünler yapılsın, dostlar buluşsun. Ama bu buluşmaların, bu cemiyetlerin, organizasyonların hepsinin olmazsa olmaz kurallarından bir tanesi, toplu olduğumuz zaman muhakkak maskelerimizi takalım. Muhakkak sosyal mesafemize dikkat edelim. Her görüşmeden sonra, hiçbir temas olmasa bile biz her halükarda elimizi yüzümüzü yıkayalım. Kişisel temizliğimize dikkat edelim. İnanın bu uygulamalar hayata geçirildiğinde ciddi bir rahatlama olduğunu mutlaka göreceğiz. Özellikle merkezde Osmangazi ve Yıldırım başta olmak üzere bazı ilçelerimizde tabi nüfusun yoğunluğuyla toplu hareket etmeyle alakalı olarak bu tip problemler daha çok ortaya çıkıyor. Bu vesileyle Bursalı hemşerilerimizi uyarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti: "Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok. "


Bursa'da vaka artışına rağmen maske ve sosyal mesafe yine unutuldu
Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 12:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da vaka artışına rağmen maske ve sosyal mesafe yine unutuldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı Son dakika: KOSGEB işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği verecek Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti 10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi 90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı         
10:31
Bundesliga 2'yi kasıp kavuran Serdar Dursun'dan transfer itirafı: Süper Lig'in İstanbul takımlarıyla görüştüm Bundesliga 2'yi kasıp kavuran Serdar Dursun'dan transfer itirafı: Süper Lig'in İstanbul takımlarıyla görüştüm         
10:26
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi         
10:18
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı         
10:11
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi         
10:07
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi         
09:48
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş         
09:44
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü         
09:43
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu         
09:43
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu 13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
09:33
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler         
09:29
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti         
09:20
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı         
09:15
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası         
08:53
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor         
08:21
Galatasaray, Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile görüşecek Galatasaray, Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile görüşecek         
07:44
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı         
07:39
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı 1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı         
07:11
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı         
03:35
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı         
23:39
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi         
22:47
Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor         
21:10
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu         
20:46
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı         
19:28
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti         
18:56
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü         
17:36
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor         
17:30
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı         
16:38
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti         
15:23
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir         
15:07
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak         
14:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2020 12:50:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da vaka artışına rağmen maske ve sosyal mesafe yine unutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei