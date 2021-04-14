Bursa'da vaka sayılarında artış 2 kata yaklaştı; cadde ve sokaklar dolu - Son Dakika

Bursa'da vaka sayılarında artış 2 kata yaklaştı; cadde ve sokaklar dolu

14.04.2021 15:26
Bursa'da vaka sayılarında artış 2 kata yaklaştı; cadde ve sokaklar dolu, System.String[]

BURSA'da, vaka sayılarındaki artış 2 katına yaklaşırken, kentin işlek cadde ve sokaklarındaki yoğun kalabalık dikkat çekti.

BURSA'da, vaka sayılarındaki artış 2 katına yaklaşırken, kentin işlek cadde ve sokaklarındaki yoğun kalabalık dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı'nın 2 Nisan'da açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 100 binde 260'lık vaka sayısıyla 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Bursa'da, dün açıklanan verilere göre vaka sayıları 100 binde 418'e yükseldi. Yaklaşık 2 kat artan vaka sayılarına rağmen cadde, meydan ve çarşılardaki kalabalık dikkat çekerken, bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.

'VAKA SAYILARI BU TEMPOYLA 4 KATINA ÇIKACAK'Kent halkından Kemal Engin, vaka sayılarının bu tempo ile sürdüğünde 4 katına çıkabileceğini kendisinin mecburi ihtiyaçları için dışarı çıktığını anlatarak "Ama herkes böyle düşünmüyor tabi. Bu geçici önlemler ne kadar faydalı olacak bilmiyorum. Bu pandemi 2 seneden önce bitmez. Virüs pik yapacak, ondan sonra gidecek. Ramazan olduğu için eskiye göre biraz daha az ama insanları evde tutamazsınız. Biz bir de Türk toplumu olarak hiçbir şeyden korkmuyoruz. Ondan da kaynaklanıyor" dedi.Çarşı ve pazarlardaki kalabalığa dikkat çeken Ramazan Çakır da, "Görüyorsunuz, kurallara uyan kimse yok. Biraz da kendimizde bulacağız hatayı, herkes bana bir şey olmaz diyor. Böyle bir şey yok. Ben mesela 65 yaş üstüyüm benim de dışarıda olmamam lazım. Aşı oldum korona bana yaklaşmaz demememiz lazım. Ama benim işimi gören yok mecburen çıkıyorum. Vakalar azalmaz, azalması mümkün değil. Tedbirleri devletin alması lazım. Bazen önlemler sıklaştırılıyor sonra gevşetiliyor. Böyle olmaz. Serbest olunca böyle oluyor işte" diye konuştu.

- Bursa
Bursa'da vaka sayılarında artış 2 kata yaklaştı; cadde ve sokaklar dolu
Bursa'da vaka sayılarında artış 2 kata yaklaştı; cadde ve sokaklar dolu
Bursa'da vaka sayılarında artış 2 kata yaklaştı; cadde ve sokaklar dolu
Bursa'da vaka sayılarında artış 2 kata yaklaştı; cadde ve sokaklar dolu
Bursa'da vaka sayılarında artış 2 kata yaklaştı; cadde ve sokaklar dolu
Bursa'da vaka sayılarında artış 2 kata yaklaştı; cadde ve sokaklar dolu
Bursa'da vaka sayılarında artış 2 kata yaklaştı; cadde ve sokaklar dolu
Bursa'da vaka sayılarında artış 2 kata yaklaştı; cadde ve sokaklar dolu
Bursa'da vaka sayılarında artış 2 kata yaklaştı; cadde ve sokaklar dolu
Bursa'da vaka sayılarında artış 2 kata yaklaştı; cadde ve sokaklar dolu

Sağlık Bakanlığı, Ramazan, Nisan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da vaka sayılarında artış 2 kata yaklaştı; cadde ve sokaklar dolu - Son Dakika


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