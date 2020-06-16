Bursa'da valinin uyarısına rağmen maske ve sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

BURSA Valisi Yakup Canbolat'ın, koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı maske ve sosyal mesafe çağrısına kentin bazı bölgelerinde uyulmadı. Cadde ve meydanlara çıkanların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı gözlendi.

Bursa'da, koronavirüs salgınının ardından 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası, vaka sayısında artış yaşandı. Yeni normalleşme süreciyle birlikte park, bahçe, AVM ve meydan gibi yerlerde yoğunluk oluşturan vatandaşların bir çoğunun, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi. Bunun üzerine Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından, kentteki pozitif vakaların arttığını duyurarak hijyene, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmasını istedi.Vali Yakup Canbolat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya kentin bazı bölgelerinde uyulmadı. Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Caddesi gibi kentin meydan ve caddelerinde yoğunluk yaşandı. Bazı kişilerin, sosyal mesafe ve maske kuralına da uymadığı gözlendi.