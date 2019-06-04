Bursa'da vatandaşlar Bayram namazında camilere akın etti
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Bursa'da vatandaşlar Bayram namazında camilere akın ettiBursa'da Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar Ulucami'ye akın etti.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:56 Kaynak: DHA
'da vatandaşlar Bayram namazında camilere akın etti
Bursa'da Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar Ulucami'ye akın etti. Yoğunluk nedeniyle trafik sıkışırken, Emirsultan, Yıldırım
, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler de doldu taştı.
Camilere sığmayan vatandaşların bir kısmı bayram namazını dışarıda kurulan sedirlerin üzerinde kıldı. Namaz sonrası yapılan tekbir ve duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaşırken camilerde gül suyu ve kolonya ikram edildi.
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