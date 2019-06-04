Son Dakika Haberleri: Bursa'da vatandaşlar Bayram namazında camilere akın etti
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da vatandaşlar Bayram namazında camilere akın etti

53 dakika önce

Bursa'da vatandaşlar Bayram namazında camilere akın ettiBursa'da Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar Ulucami'ye akın etti.

Bursa'da vatandaşlar Bayram namazında camilere akın etti
Bursa'da Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar Ulucami'ye akın etti. Yoğunluk nedeniyle trafik sıkışırken, Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler de doldu taştı.
Camilere sığmayan vatandaşların bir kısmı bayram namazını dışarıda kurulan sedirlerin üzerinde kıldı. Namaz sonrası yapılan tekbir ve duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaşırken camilerde gül suyu ve kolonya ikram edildi.
Bursa'da vatandaşlar Bayram namazında camilere akın etti
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:56 Kaynak: DHA
Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den bayram mesajı: Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 09:49:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da vatandaşlar Bayram namazında camilere akın etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]