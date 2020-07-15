Bursa'da vatandaşlar demokrasi için meydanlara akın etti - Son Dakika

Bursa'da vatandaşlar demokrasi için meydanlara akın etti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hain darbe girişiminde şehit olan 251 vatandaş dualarla anıldı.

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FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminin 4. yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da 251 şehit dualarla anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çeşitli etkinliklere imza atıldı. Gün boyunca şehitliklerin ziyaret edilmesi ve fotoğraf sergilerinin ardından gece de belgesel gösterimi ile başladı.

Şehitler için Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa yaptığı konuşma dev ekranlarla seyredildi. Mehter takımının mini konserinin ardından da 15 Temmuz Oratoryosu sahnelendi. Kahramanlık türkülerinin söylendiği konserin ardından tüm camilerde sela okunması ve dua edilmesiyle program sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski İçişleri Bakanı Bursa Milletvekili Efkan Ala, belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptı. Darbe kalkışmasının üzerinden dört yıl geçtiğini hatırlatan Aktaş, "O gece ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi ve geleceğimizi yok etmek isteyen, FETÖ mensubu hainler milletin silahını, millete doğrultmuş ancak aziz milletimizin cesaretine ve dirayetine yenik düşmüştür. O gece ülkemizi her yanından vatandaşlarımız, vatanperver asker ve polisimiz canları pahasına sokakları ve meydanları doldurmuş, vatanımızın geleceğine hep beraber sahip çıkmıştır. Milletimiz Çanakkale'de Dumlupınar'da bizi bölmek isteyenlere ne cevap verdiyse 15 Temmuz'da da aynı cevabı kadını, erkeği her yaştan insanıyla vermiştir. Şehitlerimiz gönlümüzdeki yerini her zaman muhafaza edecektir. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum" dedi.

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da, "Türkiye'yi 15 Temmuz gecesinde darbe girişiminde bulunan o vatan hainlerinin iplerini yurt dışında ellerinde bulunduranlar, Türkiye'yi Suriye'ye, Irak'a çevirmeye çalıştılar. Sizler bu ülkenin asıl sahibi olarak, üzerini düşeni yaptınız. Sizlere minnet borçluyuz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, asker görünümlü hainlerin milletin vergileri ile alınan tankları, uçakları, silahları halkına çevirdiğini belirterek, "Düşmanlarımızın harp sahalarında bile yapamadıkları alçaklığı aziz milletimize reva görmüşlerdir. Bende bu vesile ile buraya toplanan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şehitlerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Meydanı dolduran vatandaşların sosyal mesafeye ve maske kuralına riayet ettiği gözlenirken, çalan marşlara da ellerindeki bayraklarla eşlik etmeyi ihmal etmedi. Dev ekranlardan verilen o gecenin görüntüleri vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. - BURSA

Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da vatandaşlar demokrasi için meydanlara akın etti - Son Dakika

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