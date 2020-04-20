Bursa'da vatandaşlar pazara akın etti - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar çarşı ve pazar yerlerine akın etti.



48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının tamamlanmasıyla birlikte İnegöl halkı adeta kendini sokağa attı. İnsan ve araç yoğunluğun hemen hemen her cadde ve sokakta görmenin mümkün olduğu ilçede özellikle perşembe ve cuma günleri açılan pazarlara rağmen pazartesi günü açılan pazarda da yine yoğunluk yaşandı. İnegöl Belediye ekipleri pazarın girişine kurdukları dezenfekte tünelinden vatandaşları geçirip pazara aldı. Maskesiz gelenlere ise İnegöl Belediyesi tarafından ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi. Ekipler pazar alanındaki yoğunluğu azaltarak vatandaşları içeriye alırken bu kezde dışarıda uzun kuyruklar oluştu. Camilerden ise sık sık anons yapılarak vatandaşlara havaların sıcak olması ve baharın gelmesine kaymamaları korona virüs tehlikesinin bitmediği ve devam ettiği söyledi. - BURSA