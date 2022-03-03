Bursa'da vatandaşlara yönelik "Dijital Pazarlama Akademisi" eğitimleri başladı - Son Dakika
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Bursa'da vatandaşlara yönelik "Dijital Pazarlama Akademisi" eğitimleri başladı

03.03.2022 16:34
Bursa'da vatandaşlara yönelik "Dijital Pazarlama Akademisi" eğitimleri başladı

Yıldırım Belediyesinin vatandaşlara yönelik düzenlediği "Dijital Pazarlama Akademisi" yoğun ilgi gördü.

Yıldırım Belediyesinin vatandaşlara yönelik düzenlediği "Dijital Pazarlama Akademisi" yoğun ilgi gördü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üretime destek ve ekonomiye katkı sağlamak için düzenlenen etkinlikler kapsamında "A'dan Z'ye E-Ticaret Eğitimi"nden sonra "Dijital Pazarlama Akademisi"ni başlatıldığı kaydedildi.

Dijital pazarlama uzmanları tarafından verilen akademi eğitimleriyle vatandaşların sosyal medyadan ve e-ticaret mecralarından satış yapma imkanı bulacakları ve dijital pazarlama alanında kendilerini geliştirebilecekleri ifade edildi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen akademinin ilk dersinde, "İnstagramı Tanıma, Algoritma ve Profil Sayfası Özellikleri, Hikaye ve Paylaşım Dinamikleri, İçerik Üretimi ve Kullanılabilecek Araçlar, Başarılı Örnekler, Yılın Trendleri ve Yenilikler" üzerine konuşuldu.

4 hafta sürmesi planlanan eğitimler kapsamında, önümüzdeki hafta "İstatik ve Analiz, Trendyol'a Giriş ve Yönetim Paneli" dersi işlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediye olarak vatandaşların sosyal yaşamdaki rolünü artırmaya ve iş hayatına adım atmalarını sağlamaya çalıştıklarının altını çizerek, "Dijital Pazarlama Akademisi sayesinde hemşehrilerimiz, sosyal medya ve e-ticaret mecralarında satış yapmayı ve dijital pazarlama tekniklerini öğrenecekler. Akademinin kursiyerlerimize güzel ekmek kapıları açmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.???????

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E ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da vatandaşlara yönelik 'Dijital Pazarlama Akademisi' eğitimleri başladı - Son Dakika


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