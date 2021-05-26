Bursa'da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi - Son Dakika

Bursa'da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi

26.05.2021 11:16

- Bursa'da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi Bursa'da 16 kişiyi mağdur ederek 150 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 21 kişilik suç şebekesi jandarma tarafından çökertildi.

- Bursa'da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi

BURSA - Bursa'da 16 kişiyi mağdur ederek 150 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 21 kişilik suç şebekesi jandarma tarafından çökertildi. Zanlılardan 9'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 12 kişi ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaparak 16 kişiyi mağdur eden, 150 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye olduğu öne sürülen 26 şüpheliye yönelik, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskınla çok sayıda kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde ikamet eden bir şahsın başına silah dayanması suretiyle tehdit edildiği ve zorla boş senet imzalatıldığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri şüpheli şahıslar hakkında operasyon düzenledi. Suçun örgütlü olarak işlendiğinin tespit edilmesi üzerine, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla, yaklaşık 5 ay süren planlı inceleme ve araştırmaları sonucu 16 mağdur ve bu şahısların mağduriyetine ilişkin olaylara karışan 39 şüpheli tespit edildi.

Organize suç örgütünün özellikle yaşları 60 ve üzeri olan vatandaşları hedef alarak baskı cebir ve şiddet kullanmak suretiyle faizli borç verdiği, borcun karşılığı aldıkları boş senetlere mağdurlarca ödenmesi mümkün olmayan meblağları yazıp icra takibi başlattıkları ortaya çıktı. Zanlıların mağdurlara ait mal varlıklarını üzerlerine geçirdikleri, bu yolla suçtan yaklaşık 150 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tapu ve icra kayıtlarının incelenmesi neticesinde ortaya çıktı.

Suç örgütüne ait 26 adreste Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Osmangazi, Mudanya, Nilüfer, Yıldırım, Kestel İlçe Jandarma Komutanlıkları ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. 21 şüpheli şahıs 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suretiyle örgüt faaliyetleri altında 'Tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alınıp mevcutlu olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüpheli şahısların tüm mal varlıklarına el konuldu.

Mahkemeye çıkartılan 21 şüpheli şahıstan, 6 şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip, 6 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 9 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi
Bursa'da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi
Bursa'da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi
Bursa'da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi
Bursa'da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi
Bursa'da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi
Bursa'da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de buldu, öldürdü Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de buldu, öldürdü Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınıyor Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı

Son Dakika Haberleri
11:48 Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor
11:47 Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti
11:44 Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı
11:41 Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı
11:22 Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor
11:22 Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi
10:56 Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
10:53 Abdurrahim Albayrak, Real Madrid Başkanı Perez'den söz aldı! Gareth Bale bombası
10:49 İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler!
10:33 Mert Hakan Yandaş'ın, sezon boyunca acılar içinde top koşturduğu ortaya çıktı
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor         
11:49
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor         
11:23
Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi         
11:15
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler! İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler!         
10:50
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Kanada'da sancısı tutan kadın, ücretli otobanda doğum yapmak zorunda kaldı! O anlar kamerada Kanada'da sancısı tutan kadın, ücretli otobanda doğum yapmak zorunda kaldı! O anlar kamerada         
10:13
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Biden'ın sekreter adayı skandal seçim vaadi yaptı: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım Biden'ın sekreter adayı skandal seçim vaadi yaptı: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım         
09:22
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı         
19:02
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 11:52:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement