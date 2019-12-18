Bursa'da vatandaşların sağlığını tehlikeye sokacak ürünlere geçit yok - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da vatandaşların sağlığını tehlikeye sokacak ürünlere geçit yok - Son Dakika

Bursa'da vatandaşların sağlığını tehlikeye sokacak ürünlere geçit yok

7 saat önce

Bursa'da polis ekipleri, vatandaşların sağlığını tehlikeye sokacak piyasa değeri 250 bin TL olan 18 bin 168 ürüne el koydu.

Bursa'da vatandaşların sağlığını tehlikeye sokacak ürünlere geçit yok, System.String[]

Bursa'da polis ekipleri, vatandaşların sağlığını tehlikeye sokacak piyasa değeri 250 bin TL olan 18 bin 168 ürüne el koydu.


İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların sağlığını tehlikeye sokacak son kullanma tarihi geçmiş, içeriği değiştirilmiş ürünlerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda ekipler, bazı iş yerlerine operasyon düzenledi. İki iş yerinde yapılan aramada cinsel gücü arttırıcı 8 bin 129 adet enerji içeceği, 120 adet ıslak mendil, bin 340 adet gıda takviyeli kapsül, 405 adet sprey, 176 adet çikolata, 240 adet kahve, 158 adet lahmacun, 7 bin 600 adet ilaç ele geçirildi. Piyasa değeri 250 bin TL olan 18 bin 168 ürüne el konuldu. Olayla alakalı iki şüpheli gözaltına alındı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Doğa Koleji'ni satın almak için 49 lisanslı kurucu 600 milyon TL'lik teklif yaptı
Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu MasterChef Güzide Mertcan'ın lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:23 Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı - Son Dakika Haber
18:12 INTERPOL, denizleri kirletenlere savaş açtı: 61 ülkede 17 bin denetleme gerçekleştirildi - Son Dakika Haber
18:12 Almanya eş cinsellere yönelik her tür 'terapi'yi yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika Haber
18:12 Pakistan'da aşı yapan ekibi koruyan 2 polis memuru silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
18:08 Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika Haber
17:26 Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı - Son Dakika Haber
17:23 Azil oylaması öncesi Trump'tan zehir zemberek sözler - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:26:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da vatandaşların sağlığını tehlikeye sokacak ürünlere geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]