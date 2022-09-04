Hırsızlık şebekesi, 35 bin araç taranarak kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık şebekesi, 35 bin araç taranarak kıskıvrak yakalandı

04.09.2022 10:03
Hırsızlık şebekesi, 35 bin araç taranarak kıskıvrak yakalandı

Bursa'da ve diğer 2 ilde toplam 7 hırsızlık olayına karışan şüpheliler polis ekiplerinin amansız mücadelesi sonucu 35 bin araç incelenerek İstanbul'da özel harekat destekli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Bursa'da ve diğer 2 ilde toplam 7 hırsızlık olayına karışan şüpheliler polis ekiplerinin amansız mücadelesi sonucu 35 bin araç incelenerek İstanbul'da özel harekat destekli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gemlik ve Nilüfer ilçesinde evlerin kapı göbeğini patlatarak hırsızlık yapan şüpheliler polis ekiplerini harekete geçirdi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturma neticesinde şüpheliler araba satış platformundan gördükleri aynı renk, marka ve model aracın aynı plakasını bastırarak kiralamış oldukları araca taktılar. Şüpheliler dikkat çekmemek için güzel giyimli, sevgili veya evli çift gibi davranarak evlerin bulunduğu apartmana girerek hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Ayrıca yapılan tespitlerde İstanbul'da 7, Yalova'da 1 evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Bursa, Gemlik, Yalova ve İstanbul'daki 85 adresten izlenen güvenlik kamera çalışmaları ve Bursa ve çevre illerdeki plaka tanıma sistemi kayıtlarında yaklaşık 35 bin araç taranarak şüpheli şahısların kimlikleri tespit edildi. Yapılan tespit sonrası şüphelilerin M.E., E.O., O.Ü., F.E., Y.B., ve D.D. isimli şüpheliler İstanbul ilinde yapılan eş zamanlı operasyon sonrası kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şebekesi, 35 bin araç taranarak kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlık şebekesi, 35 bin araç taranarak kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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