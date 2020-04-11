Bursa'da Vefa Destek Grubu binlerce çağrıya yanıt verdi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma yasağının ilk gününde 10 bine yakın çağrıyı yanıtladı.

Ekipler, hafta sonunda da çalışmalarına kesintisiz olarak devam etti. Günlük ortalama 8-10 bin çağrıya yanıt veren ekipler sokağa çıkma yasağına hazırlıksız yakalanan vatandaşlara yardım etti.

Vatandaşlar günlük ekmek ihtiyaçlarını mahallelerdeki fırınların yanı sıra Bursa Ekmek ve Besin Sanayi AŞ (BESAŞ) büfelerinden temin etti.

Belediye tarafından günde 2 bin 500 kişiye 2 öğün olarak ulaştırılan sıcak yemek servisleri, pazar filesi, erzak ve hijyen kolisi dağıtımları, evde bakım hizmetleri de sokağa çıkma yasağına rağmen kesintisiz olarak devam etti.